Segeln : Finale der Segel-Bundesliga: NRV erneut auf Titelkurs

In der Segel-Bundesliga fällt am Wochenende die Entscheidung über die deutsche Vereinsmeisterschaft. Der gastgebende Norddeutsche Regatta-Verein (NRV) steht im Heimatrevier auf der Hamburger Außenalster vor dem vierten Sieg nach 2013, 2014 und 2017. Der Titelverteidiger geht mit einem komfortablen, aber nicht sicheren Vorsprung von sieben Punkten vor dem Bayerischen Yacht-Club (BYC) ins Abschlussrennen.

von dpa

17. Oktober 2018, 12:41 Uhr

Bei bislang fünf Liga-Regatten mit 18 Vereinen konnten die Hamburger dreimal gewinnen. Die vierköpfigen Crews von NRV und BYC absolvierten eine gemeinsame zweistündige Trainingseinheit auf der Alster. NRV-Geschäftsführer Klaus Lahme sagte: «Das wäre, als wenn sich der FC Bayern und Borussia Dortmund vor der Meister-Entscheidung zum Training verabreden. Bei uns im Segelsport geht das und macht Sinn.»

Die sechste und letzte Regatta der Saison beginnt am Donnerstag. Die Siegerehrung erfolgt am Samstagnachmittag auf dem NRV-Clubgelände an der Alster.