Segeln : Finale beim größten Kitesurf-Fest der Welt auf Fehmarn

Das größte Kitesurf-Festival der Welt ist am Sonntag auf Fehmarn so spektakulär zu Ende gegangen, wie es begonnen hatte: In frischen Winden um fünf Beaufort zeigten die Board-Artisten beim Kite-Park-Einladungswettkampf ihr Repertoire an Drehungen und Rotationen. Alex Maes aus Belgien gewann bei den Herren, Annelous Lammerts aus den Niederlanden bei den Damen.