Film : Filmförderung: «Fatih Akins Erfolg hilft uns sehr»

von dpa

21. Januar 2018, 09:15 Uhr

Der Hamburger Regisseur Fatih Akin (44) kann mit seinem Film «Aus dem Nichts» am Dienstag die nächste Hürde auf dem Weg zu den Oscars nehmen. Dann gibt die Academy in Los Angeles die finalen Nominierungen für die Verleihung am 4. März bekannt. Gefeiert wird in seiner Heimatstadt spätestens am Tag nach Bekanntgabe der Nominierungen, wenn die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) ihre traditionelle Branchenparty mit 1000 Gästen gibt. «Mit dem Golden Globe und dem Critics' Choice Award für Fatih hat das Jahr gut begonnen. Wir merken auf jeden Fall, dass das Interesse am Filmstandort Hamburg nicht zuletzt deswegen noch einmal deutlich gestiegen ist», sagte FFHSH-Geschäftsführerin Maria Köpf der Deutschen Presse-Agentur. «Es gibt deutlich mehr Anfragen aus dem Ausland. Fatihs Erfolg hilft uns sehr.»