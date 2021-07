Fußball : Fiete Arp: „Top-Adresse für junge Spieler“

Neuzugang Fiete Arp will seiner Karriere beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel neuen Schwung verleihen.

Kiel | „Holstein Kiel hat sich in den letzten Jahren bekannt gemacht als eine Top-Adresse in Deutschland für junge Spieler“, sagte der 21 Jahre alte Angreifer, der vom Hamburger SV an den FC Bayern München verkauft worden war und nun auf Leihbasis an der Förde spielt, den „Kieler Nachrichten“ (Donnerstag). In München hatte sich Arp, der jüngste Bundesliga...

