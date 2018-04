Einzelhandel : Fielmann-Sohn Marc rückt neben seinen Vater an die Spitze

Der führende deutsche Optiker Fielmann ist einen weiteren Schritt in Richtung eines Generationswechsels gegangen. Der 28-jährige Marc Fielmann werde gleichberechtigt neben seinem Vater Günther Fielmann als Vorstandsvorsitzender das Unternehmen leiten, teilte der Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Das habe der Aufsichtsrat am gleichen Tag beschlossen.

von dpa

12. April 2018, 14:33 Uhr

Marc Fielmann gehört dem Vorstand bereits seit mehr als zwei Jahren mit dem Aufgabenbereich Marketing an. Künftig soll er auch die Öffentlichkeitsarbeit und die operative Geschäftsführung verantworten. Günther Fielmann habe die Richtlinienkompetenz inne und sei zuständig für die Unternehmens- und Expansionsstrategie sowie die Gestaltung der Kollektion. Der 78-jährige Unternehmensgründer und Mehrheitsaktionär hatte seinen Vertrag zuletzt im vergangenen Jahr bis Ende Juni 2020 verlängert.