Dienstleistungen : Fielmann erwartet 2021 deutliches Gewinnplus

Der Optikerkonzern Fielmann hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr erstmals eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr abgegeben.

Frankfurt am Main | Demnach soll der Umsatz 2021 von 1,4 Milliarden im Vorjahr auf rund 1,7 Milliarden Euro steigen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Steuern soll auf etwa 200 Millionen Euro zulegen, nach 175,5 Millionen Euro im Vorjahr. Dank sinkender Corona-Inzidenzen, steigender Impfquoten sowie der Übernahme d...

