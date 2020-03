Brände : Feuerwehr rückt zu Dachstuhlbrand in Lübeck-Travemünde aus

Avatar_shz von dpa

23. März 2020, 14:46 Uhr

Starke Rauchentwicklung in einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus hat am Montag in Lübeck-Travemünde einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ursache war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers ein Schwelbrand in einem Dachzwischenraum. Die Einsatzkräfte mussten das Dach öffnen, um an den Brandherd heran zu kommen. Das Feuer sei nach kurzer Zeit gelöscht worden, sagte der Sprecher. Menschen seien zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Auslöser des Schwelbrandes waren nach Angaben des Feuerwehrsprechers vermutlich Dacharbeiten. Zuvor hatte «shz.de» darüber berichtet.