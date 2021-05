Brände : Feuerwehr rettet Katze nach Küchenbrand in Kiel

Die Feuerwehr hat in Kiel eine verängstigte Katze aus einer verrauchten Wohnung gerettet.

Kiel | Mutmaßlich wegen eines Kurzschlusses habe es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Einsatzkräfte retteten am Freitagabend das Tier aus der betroffenen Wohnung. Menschen kamen demnach bei dem Brand nicht zu Schaden. Das Feuer entstand laut Polizeiangaben nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Kur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.