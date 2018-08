Brände : Feuerwehr löscht Kellerbrand in Kiel-Suchsdorf

Die Kieler Feuerwehr hat am späten Montagabend einen Kellerbrand in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Suchsdorf gelöscht. Zunächst hatten die Einsatzkräfte Probleme, den Brand zu lokalisieren, teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit. Anschließend wurde das Feuer aber schnell gelöscht. Die Bewohner brachten sich vor der starken Rauchentwicklung selbst in Sicherheit.

von dpa

21. August 2018, 09:14 Uhr

Bereits Anfang August hatten zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Kellerbrände in Suchsdorf einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.