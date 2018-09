Brände : Feuerwehr löscht brennende Wohnung in Hamburg-Marienthal

von dpa

18. September 2018, 08:58 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Marienthal sind ein Mann und zwei Frauen verletzt worden. Das Feuer war am späten Montagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Feuerwehr am Dienstag mit. Die etwa 50 Quadratmeter große Wohnung im ersten Stock habe «in voller Ausdehnung» gebrannt. Ein Mann musste wegen einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Frauen wurden nur leicht verletzt. Sie konnten den Angaben zufolge rechtzeitig aus der Wohnung fliehen und nach einer Betreuung durch den Rettungsdienst an der Unglücksstelle bleiben.