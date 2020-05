Brände : Feuerwehr löscht Brand in Seniorenheim in Bad Bramstedt

Avatar_shz von dpa

27. Mai 2020, 08:33 Uhr

In einem Seniorenheim in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war es in einer Wohnung der Wohnanlage zu dem Brand gekommen. Der Bewohner wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Seniorenheim wurde laut eines Polizeisprechers vorübergehend geräumt. 14 Personen wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar.