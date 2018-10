Notfälle : Feuerwehr entdeckt toten Mann in Horn

von dpa

28. Oktober 2018, 09:36 Uhr

Die Hamburger Feuerwehr hat im Stadtteil Horn einen leblosen 73-Jährigen in seiner Wohnung gefunden. Der Polizei zufolge war die Feuerwehr am Samstagabend wegen eines ausgelösten Rauchmelders ausgerückt. Nach dem Öffnen der Tür fanden die Einsatzkräfte den toten Mann in der Küche. «Wir gehen von einem natürlichen Tod aus», sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Wie sich herausstellte, hatte Wasserdampf den Rauchmelder ausgelöst. Ein Topf mit kochendem Wasser auf dem Herd war die Ursache.