Brände : Feuerwehr bekämpft Brand in Jacobs-Werk in Elmshorn

Elmshorn (dpa/lno) - Ein Brand im Jacobs-Werk in Elmshorn hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Schwarze Rauchsäulen seien mittags von dem Fabrikgebäude des Kaffeeherstellers aufgestiegen, die Gefahrenlage sei jedoch noch unklar, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Nachmittag mit. Mehrere Löschwagen seien zu der Einsatzstelle gerufen worden. Wie die «Elmshorner Nachrichten» berichteten, war der Brand von der Kühlanlage auf dem Dach des Werkes ausgegangen. In dem Produktionsbetrieb arbeiten rund 100 Mitarbeiter.

Bericht der Elmshorner Nachrichten

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 13:42 Uhr