Brände : Feuer zerstört Einfamilienhaus im Kreis Segeberg

Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Schwissel (Kreis Segeberg) zerstört.

Schwissel | Ein Mensch kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte. Fünf Bewohner hatten sich vor den Flammen am Donnerstagabend ins Freie retten können. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, brannte bereits der gesamte Dachstuhl. Schwi...

