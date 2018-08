Brände : Feuer wütet in Kindergarten

Ein Feuer hat einen Kindergarten in Wöhrden (Kreis Dithmarschen) komplett zerstört. Kinder hielten sich dort wegen der Ferien nicht auf. Es drang dichter Rauch aus dem Gebäude, als die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag eintraf, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte berichtete. «Flammen waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu erkennen.» Weil das Dach aus Kies und Pflanzen bestand, seien die Feuerwehrleute zunächst nicht an die Glutnester gelangt. Deshalb sei ein Bagger gerufen worden, um das Dach zu öffnen. Dabei habe sich der Schwelbrand zu einem großen Feuer ausgeweitet.

von dpa

02. August 2018, 22:13 Uhr

Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Weil das Löschwasser vor Ort nicht ausreichte, mussten Einsatzfahrzeuge mit Tanks eingesetzt werden. Der Bagger riss Teile des Gebäudes ein.

Laut Feuerwehr ist der Kindergarten derzeit wegen der Ferien in Schleswig-Holstein nicht in Betrieb. In dem Gebäude gebe es zurzeit Bauarbeiten. Arbeiten hätten sich zum Zeitpunkt des Brandes aber nicht mehr dort aufgehalten. Verletzt wurde niemand. Weshalb das Feuer ausbrach, stand zunächst nicht fest.