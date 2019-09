Avatar_shz von dpa

04. September 2019, 05:02 Uhr

Ein Feuer in einem Vereinsheim in Neumünster hat einen massiven Schaden verursacht. Das gesamte Gebäude habe gebrannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Anwohner sollten ihre Fenster und Türen wegen der starken Rauchentwicklung geschlossen halten. Die Feuerwehr löschte am späten Abend den Brand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, war zunächst unklar.