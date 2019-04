Brände : Feuer in Naturschutzgebiet Höltigbaum

von dpa

24. April 2019, 06:04 Uhr

Die Feuerwehr hat am Dienstag einen Waldbrand im Naturschutzgebiet Höltigbaum in Hamburg gelöscht. «Es brannte auf etwa 100 mal 100 Metern», sagte ein Feuerwehrsprecher. Schwierigkeiten habe es bereitet, dass das Löschwasser über eine Distanz von rund 500 Metern habe transportiert werden müssen. Das Feuer sei dennoch schnell unter Kontrolle gewesen. Die Feuerwehr richtete eine Brandwache ein, um in der Nacht zu Mittwoch letzte Glutnester zu beobachten.