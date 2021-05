Brände : Feuer in Flüchtlingsunterkunft Verdächtiger in Psychiatrie

Nach dem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg ist der mutmaßliche Brandstifter in einer psychiatrischen Klinik eingewiesen worden.

Gudow | Nach Einschätzung einer psychiatrischen Sachverständigen gebe es dringende Anhaltspunkte dafür, dass der 32 Jahre alte Bewohner der Unterkunft auf Grund einer psychischen Erkrankung nur vermindert schuldfähig sei, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Deshalb habe ein Haftrichter auf Antrag der Behörde am Sonntag die einstweilige Unt...

