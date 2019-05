Kriminalität : Feuer auf Kita-Gelände: Brandstiftung vermutet

Das Feuer in der Nähe einer Hamburger Kita war wohl kein Zufall. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

von dpa

06. Mai 2019, 17:21 Uhr

Bei dem Feuer auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Hamburg-Lokstedt handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Brandstiftung. Das Feuer wurde in der Nacht zu Montag an einem Holzschuppen für Spielgeräte in direkter Nähe zur Kita gelegt, wie die Polizei mitteilte. Anschließend griffen die Flammen durch die Wärmedämmung auf die Fassade der Kindertagesstätte über, hieß es weiter. Im Gebäude selbst habe es nicht gebrannt, lediglich einige Fensterscheiben seien durch die Hitzeeinwirkung gesprungen, teilte die Feuerwehr mit. Der Schuppen konnte den Angaben zufolge von den 20 Feuerwehrmännern schnell gelöscht werden. Verletzte gab es demnach keine.