Kriminalität : Festnahme von Pärchen nach Autoraub in Hamburg

Ein kriminelles Pärchen hat in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs einem Mann das Auto geraubt.

Hamburg | Der 39-Jährige fuhr in der Nacht zum Freitag auf der Norderstraße, als ihn eine 15-Jährige mit einer Geste stoppte, wie die Polizei mitteilte. Sie gab demnach an, Hilfe zu benötigen. Als der Fahrer hielt, stieg ein 21-jähriger Mann hinten in den Wagen ein. Er bedrohte den 39-Jährigen mit einem Messer und forderte Geld. Die 15-jährige Komplizin setz...

