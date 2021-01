Kriminalität : Festnahme: Raub und Einbruch in Sportgeschäft und Tankstelle

Das Landeskriminalamt hat fünf Männer festgenommen, die für mehrere Einbrüche und einen bewaffneten Raubüberfall in Hamburg-Billstedt verantwortlich sein sollen.

Hamburg | Gegen zwei 35 und 37 Jahre alten Hauptverdächtige wurde Haftbefehl erlassen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Ermittlungen gegen die fünf Männer dauern an. Bereits am Freitagabend hatten mehrere Beamte die Wohnungen der Verdächtigen sowie zw...

