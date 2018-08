Festspiele : Festival würdigt Leonard Bernstein zum 100. Geburtstag

Das Schleswig-Holstein Musik Festival steht an diesem Wochenende ganz im Zeichen von Leonard Bernstein (1918-1990). Unter dem Motto «The Big Bernstein» sind dem US-Komponisten und Dirigenten sieben hochkarätige Konzerte gewidmet - alle 8000 Tickets sind verkauft. Bernstein wäre am 25. August 100 Jahre alt geworden. Vor 31 Jahren hatte Bernstein das Schleswig-Holstein Festival Orchestra gegründet. Es wird jeden Sommer mit etwa 120 Musikern aus aller Welt stets neu zusammengestellt. Bernstein blieb Deutschlands größtem Klassik-Festival stets verbunden. Die musikalische Hommage «The Big Bernstein» findet in Büdelsdorf bei Rendsburg statt.

von dpa

18. August 2018, 00:52 Uhr

Die Konzerte werden in der Carlshütte auf dem Gelände der NordArt-Kunstschau und in der direkt angrenzenden ACO Thormannhalle aufgeführt. Zu den Solisten gehören der Organist Cameron Carpenter, die Klarinettistin Sabine Meyer und der Percussionist Martin Grubinger. Außerdem tritt der Schleswig-Holstein Festival Chor auf. Es spielt das Schleswig-Holstein Festival Orchestra.

Aufgeführt werden überwiegende Werke von Bernstein. Dazu gehören seine «Chichester Psalms», die sinfonischen Tänze aus dem Musical «West Side Story» sowie die Sinfonische Suite, die Bernstein als Filmmusik für Elia Kazans Meisterwerk «Die Faust im Nacken» (1954, Originaltitel: «On the Waterfront») komponierte. Außerdem spielt Meyer - diesjährige Porträtkünstlerin des Festivals - mit dem Festivalorchester das Klarinettenkonzert von Aaron Copland (1900-1990), einem engen Freund Bernsteins.