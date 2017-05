Theater : Festival «Theater der Welt» in Hamburg eröffnet

Die 15. Ausgabe des Festivals «Theater der Welt» ist am Donnerstag im Hamburger Thalia Theater eröffnet worden. In seinem Festvortrag warnte der kamerunische Historiker und Philosoph Achille Mbembe vor der Gefährdung der liberalen Gesellschaftsordnung unter anderem durch computerbasierte, postfaktisch orientierte Medien. «Die Demokratie hat keine Zukunft in einer Welt ohne Nachprüfbarkeit und Rechenschaftspflicht», erklärte der 1957 geborene Mbembe anlässlich des explizit politisch ausgerichteten Kulturveranstaltungsreigens. Bis zum 11. Juni sind im Thalia, in der Kampnagelfabrik, am Hafen und an anderen Spielstätten der Hansestadt mehr als 330 Aufführungen von Akteuren aller fünf Kontinente zu erleben.

Theater der Welt

von dpa

erstellt am 25.Mai.2017 | 13:56 Uhr