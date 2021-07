Musik : Festival-Konzert mit Tom Jones auf 2022 verschoben

Auch das Konzert von Tom Jones beim Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) wird wegen Corona verschoben.

Lübeck | Statt wie geplant am 13. August 2021 werde der Sänger nun am 6. August 2022 in der „Wunderino Arena“ in Kiel auftreten, teilte das SHMF am Mittwoch mit. Grund sei die Einstufung Großbritanniens als Covid-19-Risikogebiet, die die Einreise des Künstlers derzeit unmöglich mache, sagte eine Festivalsprecherin. Bereits gekaufte Karten für das Konzert behal...

