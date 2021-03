Kriminalität : Festgenommene nach Messerstichen gegen 19-Jährigen frei

Drei junge Männer, die nach einem Messerangriff gegen einen 19-Jährigen in Hamburg festgenommen wurden, sind wieder frei.

Hamburg | Gegen sie bestehe kein Tatverdacht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden war es am Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt in der Nacht zu Sonnabend zu einem Streit gekommen, bei dem ein unbekannter Täter dem Opfer mit einem Messer in den Oberkörper stach. Der 19-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus...

