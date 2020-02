Wetter : Fernverkehr im Norden normalisiert sich schrittweise

Sturmtief «Sabine» hat am Sonntag den Norden durcheinander gewirbelt. In der Nacht normalisierte sich die Lage dann. Aber viele Reisende müssen sich weiter nach Alternativen umsehen. Und: Der Deutsche Wetterdienst rechnet weiter mit stürmischen Wetter im Norden.

Avatar_shz von dpa

10. Februar 2020, 11:04 Uhr

Nach dem Sturmtief «Sabine» hat die Deutsche Bahn am Montag den Fernverkehr in Hamburg und Schleswig-Holstein wieder aufgenommen. Es könnten aber noch Fahrten ausfallen, weil Fahrzeuge oder Personal nicht am richtigen Ort seien, sagte eine Sprecherin. Die Züge auf der Strecke Hamburg-Westerland verkehrten normal. Die Hamburger S-Bahn sei durch den Sturm nicht beeinträchtigt gewesen. Den Fernverkehr hatte die Deutsche Bahn am Sonntagabend bundesweit eingestellt. Auf dem Bahnhof Altona standen in der Nacht zum Montag zwei Aufenthaltszüge für gestrandete Reisende bereit. Wie viele Fahrgäste das Angebot nutzten, konnte die Sprecherin nicht sagen.