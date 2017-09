Unfälle : Fernbus-Unfall auf A24: Drei Verletzte und langer Stau

Ein Fernbus-Unfall hat am Sonntagabend zu stundenlangen Staus auf der Autobahn 24 von Berlin nach Hamburg und Rostock geführt. Drei Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen kamen in eine Klinik. Der Bus, der mit 64 Fahrgästen nach Hamburg und Kiel unterwegs war, streifte zwischen Herzsprung und dem Autobahndreieck Wittstock (Kreis Ostprignitz-Ruppin) das Auto eines Fahrers aus Lübeck, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neuruppin sagte.