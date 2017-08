Verkehr : Ferienverkehr kostet viele Autofahrer einiges an Geduld

Der Ferienverkehr im Norden hat den Autofahrern auf den Autobahnen am Samstag zeitweilig einiges an Geduld abverlangt. So habe es sich beim Bordesholmer Dreieck der A7 zeitweilig auf 20 Kilometern Länge gen Norden gestaut, sagte eine Beamtin der Autobahnpolizei Neumünster. Dahinter floss der Verkehr aber wieder: An der Grenze zu Dänemark registrierte die Autobahnpolizei in Schuby zeitweilig noch sechs Kilometer lange Staus.