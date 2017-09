Tourismus : Ferienmonat Juli bringt Schleswig-Holstein mehr Gäste

Die Ferienzeit im Juli hat den Tourismus in Schleswig-Holstein weiter beflügelt. Mit knapp 1,1 Millionen Übernachtungsgästen in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen kamen 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Die Reisenden buchten rund 4,8 Millionen Übernachtungen, ein Plus von 3,4 Prozent.