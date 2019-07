Tourismus : Ferienhäuser aus Pappe laden zum Urlaub auf Helgolands Düne

Ferien in Hütten aus Pappe ist bald auf Helgolands Düne möglich. Die Testhäuser aus Amsterdam bestehen aus natürlichen Baumaterialien. In den ersten Monaten muss der Urlaub ersteigert werden. Zum Duschen und Zähneputzen führt der Weg aber woanders hin.

von dpa

28. Juli 2019, 10:06 Uhr

Auf Helgolands Düne auch bei stürmischem Wetter in Papphäusern schlafen: Dieses Angebot startet auf der Hochseeinsel am 3. August. Zwei Test-Häuser der sogenannten Wikkelhouses aus einer Manufaktur in Amsterdam stehen bereits in der Nähe des Nordstrandes. Die Nachfrage sei groß, hieß es. Deshalb soll zum Start der Urlaub in den Hütten wochenweise bis zum 12. Oktober an den Meistbietenden versteigert werden.

Die Wände bestehen laut Helgoland Tourismus-Service im Kern aus 24 Schichten Pappe, die so miteinander verwickelt sind, dass sie stabil sind und eine gute Isolierung bieten. Außen- und Innenwände sind mit Holz verkleidet. Eine wasserabweisende Membran schützt die Außenfassade.

Laut Tourismus-Service sind die Wikkelhouses zu 100 Prozent recycelfähig. Die Haltbarkeit werde vom Hersteller mit mehr als 50 Jahren angegeben. Mittelfristig sollen bis zu 13 weitere Wikkelhouses errichtet werden. Die neuen Häuser sind komplett ausgestattet - es gibt aber kein Wasser und keine Toilette. Darauf sei verzichtet worden, um die Natur nicht mit zusätzlicher Infrastruktur zu belasten, teilte der Tourismus-Service mit. Die Urlauber können die Sanitäranlagen des Campingplatzes nutzen.

Das Mindestangebot für das 19 Quadratmeter große «Wikkelhouse tiny», das sich für zwei Erwachsene eignet, liegt bei 350 Euro pro Woche. Das 28 Quadratmeter große «Wikkelhouse family» (zwei Erwachsene, zwei Kinder) ist ab 420 Euro pro Woche zu haben. Beträge, die über den Startpreis hinausgehen, sollen dazu verwendet werden, naturnahen Spielraum für Kinder auf der Düne zu schaffen. «Wir sind ganz zufrieden», sagte Tourismusdirektor Lars Johannson zum Interesse an der Versteigerung.

Vom 15. Oktober an ist es dann möglich, die Häuser online für das nächste Jahr zum regulären Preis zu buchen. Der steht noch nicht genau fest, soll aber bei unter 100 Euro pro Nacht liegen. Die Düne ist in wenigen Minuten mit der Dünenfähre von der Hauptinsel aus erreichbar.