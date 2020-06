Verkehr : Ferienbeginn: Staus und volle Autobahnen am Wochenende

Am Wochenende wird es eng auf den Straßen im Norden. Der Automobilclub ADAC erwartet bereits am Freitag Staus und volle Autobahnen in und um Hamburg. Neben der Hansestadt sind seit Mitte dieser Woche auch in Berlin und Brandenburg Sommerferien. In Mecklenburg-Vorpommern startet die zweite Reisewelle. In Kombination mit zahlreichen Baustellen und einer Vollsperrung der A7 wird bei Autofahrern Geduld gefordert, teilte der ADAC am Mittwoch mit.

25. Juni 2020, 15:23 Uhr

Die meisten Staus erwarten die Verkehrsexperten freitags vom frühen Nachmittag bis in den Abend hinein, wenn der Berufs- auf den Reiseverkehr trifft. Auch am Sonnabend und am Sonntag sei mit erhöhtem Reiseaufkommen durch Wochenendausflügler auf den Autobahnen zu rechnen.

Stau-Hotspots sind laut ADAC auf der A1 zwischen Bremen-Arsten und Oyten, bei Billstedt und bei Lübeck. Auf der A7 wird es vor und nach dem Elbtunnel, sowie bei Soltau besonders eng. Stark belastet werden zudem die Küstenstraßen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sein.