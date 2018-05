Tiere : Fensterputzen mit Hai: «Meeresschildkröte ist gefährlicher»

Frühjahrsputz im Sea Life ist eine große Aufgabe. Schließlich müssen hier 180 Quadratmeter Fensterfronten der Aquarien gereinigt werden.

von dpa

02. Mai 2018, 14:00 Uhr

Haie, Rochen und andere Meerestiere im Sea Life in Timmendorfer Strand freuen sich über saubere Becken. Deshalb war dort am Mittwoch großer Frühjahrsputz angesagt. «Besonders das Putzen der riesigen Aquarienscheiben ist bei uns für Menschen und Tiere immer ein kleines Abenteuer», sagte Sea Life-Pressesprecherin Katrin Wischnewski.

Neugierig beäugt von Schwarzspitzen-Riffhaien, Kaisermakrelen und «Speedy», der Grünen Meeresschildkröte, stieg Taucher Oliver Volz in das 220 000 Liter fassende Ozeanbecken, um die Frontscheibe von innen zu putzen. «Die Schildkröte ist dabei das bei weitem neugierigste und auch gefährlichste Tier in diesem Becken», sagte Wischnewski. Schildkröten können empfindlich zuschnappen. «Damit das fast 90 Zentimeter lange und 118 Kilo schwere Tier dem Taucher nicht zu nahe kommt, lenken wir sie mit Futter ab», sagte sie.

Weniger gefährlich war das Saubermachen bei den Piranhas. In Wathosen und mit einer Bürste bewaffnet, stieg Aquaristin Cathrin Pawlak in das zuvor halb entleerte Becken, um die Scheiben zu putzen. «Piranhas sind bei weitem nicht so gefährlich, wie man es ihnen nachsagt», sagte Pawlak. Im Sea Life leben rund 2500 Tiere aus mehr als 100 verschiedenen Arten.