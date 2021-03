Tiere : Feldhasenpopulation im Norden stabil

Auf den Äckern, Feldern und Wiesen im Norden sind dieser Tage wieder viele Hasen zu sehen. Die Population im Land profitiert von den warmen und trockenen Frühjahren der vergangenen Jahre. Doch es kommt nicht nur auf die Witterung an.

Flintbek | Gute Nachrichten zum Osterfest: Die Zahl der Feldhasen in Schleswig-Holstein ist stabil. In einigen Regionen des Landes habe sich die Population sogar verbessert, sagte ein Sprecher des Landesjagdverbandes. Vor allen Dingen in der Marsch gebe es besonders viele Feldhasen, aber auch in Ostholstein, zum Beispiel auf der Insel Fehmarn sei er stark vertre...

