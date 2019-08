Krankenhäuser : Feierliche Eröffnung des Neubaus am Uniklinikum Kiel

von dpa

16. August 2019, 02:48 Uhr

Nach vier Jahren Bauzeit wird das neue Klinikzentrum in Kiel heute offiziell eingeweiht. Zum Festakt im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) wird neben Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch Popsängerin Sarah Connor (39) erwartet. Das neue Zentrum bietet Platz für 13 bisher über den Campus verteilte Kliniken. Es hat 321 Millionen Euro gekostet. Der 64 000 Quadratmeter große Komplex verfügt über 17 Normal- und 10 Intensivstationen und bietet Platz für mehr als 1000 Patienten. Ihnen sollen so lange Wege zwischen Untersuchungen, Behandlungen und Operationen erspart werden. Das UKSH spricht von einem der größten und modernsten Medizinzentren Europas. Anfang November soll am Campus Lübeck ebenfalls ein neues Klinikzentrum eröffnen.