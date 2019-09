Verkehr : Fehmarnbelttunnel: Günther zuversichtlich beim Lärmschutz

Avatar_shz von dpa

12. September 2019, 13:02 Uhr

Im Tauziehen mit dem Bund um den Lärmschutz an der Bahnstrecke zum geplanten Fehmarnbelttunnel zeigt sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther optimistisch. «Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir hier bald positive Ergebnisse haben werden», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Er äußerte sich nach einem Treffen mit Bundestagsabgeordneten. Von ihnen habe er absolut positive Signale wahrgenommen. Ursprünglich hatte das Bundesverkehrsministerium die Bereitschaft signalisiert, für die Bahntrasse Lärmschutzmaßnahmen zu finanzieren, die über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen. Die Vorlage an den Bundestag sieht das aber nicht vor. Deshalb schaltete sich Günther ein.