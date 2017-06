Verkehr : Fehmarnbelt-Tunnel: Ungleiche Geschwindigkeiten bei Planung

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Der geplante Fehmarnbelt-Tunnel zwischen Deutschland und Dänemark ist ein Verkehrsprojekt der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. In Deutschland werden noch die 12 600 Einwendungen zum Planfeststellungsverfahren erörtert. Auf dänischer Seite dagegen haben die Vorarbeiten für den Tunnelbau längst begonnen. Rund 40 Millionen Euro habe die staatliche dänische Planungsgesellschaft Femern A/S bereits in die Vorbereitung der Baustelle investiert, sagt deren Technischer Direktor Henrik Christensen. Dazu gehörten außer der Erschließung der Baustelle und der Beseitigung von Altlasten auch umfangreiche Kompensationsmaßnahmen.

Tunnelbaustelle in Dänemark

von dpa

erstellt am 17.Jun.2017 | 08:26 Uhr