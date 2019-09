Parteien : Fegebank will erste Hamburger Bürgermeisterin werden

Katharina Fegebank will bei der Bürgerschaftswahl im Februar als Grünen-Bürgermeisterkandidatin gegen Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) antreten. Das kündigte die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin am Samstag bei einem Landesparteitag der Grünen in Wandsbek an. «Ich will im nächsten Jahr Erste Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg werden», sagte sie unter großem Applaus der gut 300 Parteimitglieder. Die Bezirkswahlen hätten gezeigt, «dass die Hamburgerinnen und Hamburger uns eine ganz neue Verantwortung zutrauen (...) Sie wollen, dass wir das Leben in der Stadt verbessern.»

Avatar_shz von dpa

28. September 2019, 12:59 Uhr

Bisher vom Parteivorstand als Spitzenkandidatin und nicht explizit als Bürgermeisterkandidatin nominiert, habe sie lange darüber nachgedacht, «ob wir diesen Anspruch wirklich offen formulieren sollten», sagte Fegebank. «Aber wie wollen wir die Hamburgerinnen und Hamburger davon überzeugen, dass sie noch mutiger werden sollen, wenn wir uns selbst nichts zutrauen?»