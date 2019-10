Bürgerschaft : FDP will mit Klimaschutz und mehr Wohnungsbau punkten

Vor einem Monat stellte die Hamburger FDP auf einem Parteitag bereits eine wichtige Weiche für die Bürgerschaftswahl - und wählte Anna von Treuenfels-Frowein zur Spitzenkandidatin. Nun erklärt sie, mit welchem Programm die Liberalen Stimmen gewinnen wollen.

25. Oktober 2019, 21:03 Uhr

Verlässliche Wirtschaftspolitik, gute Bildungschancen für alle, Innovationen für den Klimaschutz und eine bessere Baustellen-Koordinierung: Mit diesem Programm will Hamburgs FDP bei der Bürgerschaftswahl im Februar ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Ziel sei eine Beteiligung an der nächsten Regierung, sagte Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein am Freitagabend bei einem Landesparteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg und erntete für ihre Rede großen Applaus. Das Wahlprogramm soll am Samstag verabschiedet werden.

Zu wenig bezahlbarer Wohnraum sei seit Jahren das große Sorgenthema der Hamburger, erklärte die Fraktionsvorsitzende. «Wir wollen für unsere Stadt eine investorenfreundliche Politik für Bau und Stadtentwicklung, die den Hamburgern mehr Wohnraum bietet.» Die Überregulierung müsse aufhören. «Bauen schafft Wohnraum, nicht Gesetze oder Verordnungen.».

Auch bei sinnvollster Nachverdichtung müsse doch allen klar sein: «Es kann nicht jeder in der Innenstadt wohnen», sagte die 57-Jährige. Deswegen sei eine infrastrukturell so gute Versorgung der Außenbezirke notwendig, dass ein Teil der Menschen auch gerne außerhalb der Innenstadt wohnen möchte, forderte die Politikerin. Was die Hansestadt gar nicht brauche, sei die Mietpreisbremse.

In einer wachsenden Millionenmetropole sei funktionierende Mobilität gelebte Freiheit, erklärte die Spitzenkandidatin. Nach Ansicht der Freien Demokraten muss es einen massiven Ausbau der Schienennetze geben und kreative Lösungen, um den Weg von der Haustür zu den Bahnstationen schnell und komfortabel zu schaffen. So soll der öffentliche Nahverkehr eine gute Alternative zum Autoverkehr werden - ohne Fahrverbote.

Von Treuenfels-Frowein forderte zudem eine bessere Verkehrsanbindung für den Hamburger Hafen. Chancengleichheit, Leistungsbereitschaft und Wettbewerb seien Kernanliegen in der Bildungspolitik. «Wir müssen das Bildungsniveau in Hamburg endlich anheben», sagte die Juristin. Klimaschutz brauche Innovation: «Hamburg kann zu einem weltweit bedeutenden Forschungszentrum und Entwicklungsstandort für klimaneutrale Technologien werden.»

Weitere Themen, die ihre Partei anpacken will, sind eine schlankere Verwaltung und eine stärkere Ausgaben-Disziplin. Dem Rechtsstaat und der inneren Sicherheit wollen die Liberalen eigenen Angaben zufolge zu mehr Durchsetzung verhelfen - dabei müssten gleichzeitig die Bürgerrechte konsequent geschützt werden.