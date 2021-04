Bundestag : FDP will mindestens drei Abgeordnete nach Berlin schicken

Die schleswig-holsteinische FDP will nach der Bundestagswahl im September wieder mindestens drei Abgeordnete nach Berlin schicken.

Kiel | Nach 12,6 Prozent bei der Wahl 2017 wolle man wieder ein gutes zweistelliges Ergebnis erreichen, sagte Landeschef Heiner Garg am Donnerstag. „Wenn Sie mich fragen, dann muss es auch Ziel sein, wie in Kiel Verantwortung im Bund zu übernehmen.“ An Schleswig-Holstein könne man ganz gut sehen, dass Freie Demokraten in Regierungsverantwortung dem Land ganz...

