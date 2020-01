Parteien : FDP: Vogt sieht neue Chancen in der politischen Mitte

Was geht für die FDP? Ihr Kieler Fraktionschef Vogt will mit klaren Positionen mehr Wähler überzeugen. Er setzt auf Regierungsbeteiligung und härtere Reaktionen des Staates besonders bei einer Kriminalitätsform.

04. Januar 2020, 09:42 Uhr

Mit einem klaren Profil kann die FDP nach Ansicht ihres Kieler Fraktionsvorsitzenden Christopher Vogt deutlich mehr Wähler für sich gewinnen. Das Dreikönigstreffen an diesem Montag in Stuttgart sei eine gute Gelegenheit, seine Partei für mehr Menschen attraktiv zu machen, sagte Vogt der Deutschen Presse-Agentur. «Viele Menschen wissen leider noch nicht genau, wofür wir stehen.» Die FDP sollte noch stärker inhaltliche Alternativen zur Bundesregierung aufzeigen, die in einem desolaten Zustand sei.

Viele enttäuschte Wähler von Union und SPD suchten eine neue Heimat, sagte Vogt. Davon wählten derzeit nicht wenige die Grünen, aber das werde nicht dauerhaft so sein. Grüne und SPD drifteten nach links, die Union wolle wieder nach rechts. «Alle anderen Parteien wollen die Menschen noch mehr überwachen, bevormunden oder abkassieren», sagte Vogt. Das lasse viel Raum für eine Partei der Mitte, die Orientierung gebe und Aufbruchstimmung verbreite.

Die FDP stehe seit der Bundestagswahl recht stabil bei acht bis zehn Prozent in den Umfragen, sagte Vogt. «Aber wir können damit angesichts der Neuordnung der politischen Landschaft nicht zufrieden sein.» 2020 habe die FDP die große Chance, weit mehr Menschen von ihren Ideen zu überzeugen. «Dafür müssen wir aber noch souveräner, optimistischer und pointierter kommunizieren.» Die FDP müsse jetzt klipp und klar sagen, dass sie ihre Konzepte für Europa, Zuwanderung, Alterssicherung und Sicherung des Wohlstandes in der nächsten Bundesregierung umsetzen wolle.

Die FDP müssen ihre Kernkompetenzen Wirtschaft, Finanzen, Bildung und Digitalisierung weiter stärken, sagte Vogt. Bei der Digitalisierung gehe es nicht nur um die Vorteile, sondern auch um Herausforderungen. Viele Unternehmen und Bürger seien schon Opfer von Cyberkriminalität geworden. «Darauf muss der Staat schneller und härter reagieren.»