Regierung : FDP: Kein Alleingang der Koalition bei Corona-Maßnahmen

Die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein wird nach Angaben der FDP keinen Alleingang für Osterurlaub und Öffnung der Außengastronomie machen.

Kiel | „Es gibt keine Einigung in der Koalition auf einen Alleingang“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag. „Dabei bleibt es.“ Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich im Laufe des Nachmittags äußern. Die Koalitionspartner, also CDU und Grüne, seien nicht der Meinung, einen Alleingang zu machen, sagte Vogt. An ihm wären die genannten Pun...

