Bürgerschaft : FDP Hamburg: Senat soll sich für Imam-Ausbildung einsetzen

Die FDP fordert vom rot-grünen Hamburger Senat, stärker auf eine Ausbildung der Imame in der Hansestadt hinzuwirken. Bislang erfolge die Ausbildung der hier tätigen Imame überwiegend in muslimischen Ländern und zu erheblichen Teilen in der Türkei unter Einfluss der dortigen Religionsbehörde Diyanet, sagte die Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Anna von Treuenfels-Frowein.

von dpa

23. Januar 2019, 05:32 Uhr

Der Einfluss der türkischen Regierung setze sich in Deutschland in Form des Religionsverbandes DITIB fort. «Deutsche Behörden sind hier praktisch nicht beteiligt, sie haben - wie der Hamburger Senat - nicht einmal konkrete Zahlen und Informationen zu Herkunft und Ausbildung der Geistlichen», sagte sie und bezog sich dabei auf eine Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage. «Rot-Grün muss endlich Anstrengungen unternehmen, um mehr über Zahl, Herkunft und Ausbildung der Imame zu erfahren», forderte die FDP-Fraktionschefin.