Bürgerschaft : FDP Hamburg beschließt Programm zur Bürgerschaftswahl 2020

Die FDP in Hamburg hat zur Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr ehrgeizige Ziele. Am Samstag beschloss die Partei das Wahlprogramm.

27. Oktober 2019, 11:59 Uhr

Die FDP Hamburg strebt mit einem zweistelligen Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl 2020 eine Regierungsbeteiligung an. Hamburg habe großartige Chancen, vorbildliche Mobilitätsstadt, erfolgreiche Innovationsmetropole und Bildungssieger unter den Ländern zu werden, wenn mit mehr Mut und Tatkraft regiert werde, sagte Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels am Samstag. Das Gebot der Stunde sei, die soziale Marktwirtschaft zu stärken und den Rechtsstaat zu verteidigen. Populismus und Systemdebatten seien von gestern. «Wir kämpfen für ein zweistelliges Ergebnis am 23. Februar», sagte sie. Das Ziel der Wahl sei eine Beteiligung an der nächsten Regierung. Bei den Wahlen im Jahr 2015 waren die Liberalen auf 7,4 Prozent gekommen.

Die FDP bezeichnete ihr Wahlprogramm, das von den mehr als 100 Delegierten ohne Gegenstimme angenommen wurde, als liberale Antwort auf die Probleme der Hansestadt in den Bereichen Verkehr, Wohnungsbau, Wirtschaft, Bildung und Rechtsstaat. Dazu gehörten beispielsweise eine umweltfreundliche Mobilitätsoffensive, ein öffentlicher Nahverkehr mit verständlichem Tarifsystem oder der starke Ausbau der Schienennetze von Fernverkehr sowie S- und U-Bahnen.

Zu wenig bezahlbarer Wohnraum sei seit Jahren das große Sorgenthema der Hamburger, erklärte von Treuenfels. «Wir wollen für unsere Stadt eine investorenfreundliche Politik für Bau und Stadtentwicklung, die den Hamburgern mehr Wohnraum bietet.» Die Überregulierung müsse aufhören. «Bauen schafft Wohnraum, nicht Gesetze oder Verordnungen.»

Auch bei sinnvollster Nachverdichtung müsse allen klar sein: «Es kann nicht jeder in der Innenstadt wohnen», sagte die 57-Jährige. Deswegen sei eine infrastrukturell so gute Versorgung der Außenbezirke notwendig, dass ein Teil der Menschen auch gerne außerhalb der Innenstadt wohnen möchte, forderte die Politikerin. Was die Hansestadt gar nicht brauche, sei die Mietpreisbremse.