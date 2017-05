Regierung : FDP für Aufnahme von «Jamaika»-Koalitionsverhandlungen

Schleswig-Holsteins Liberale haben für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und Grünen für eine gemeinsame Landesregierung gestimmt. Das habe der erweiterte Landesvorstand der FDP am Dienstagabend in Kiel einstimmig beschlossen, sagte FDP-Landeschef Heiner Garg. Darüber freue er sich, weil er glaube, «dass die Ergebnisse aus den Sondierungsgesprächen so tragfähig sind, dass man auf jeden Fall den Versuch unternehmen sollte, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen und dann zu einem Koalitionsvertrag zu finden».