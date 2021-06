Regierung : FDP froh über Corona-Lockerungen für Kinos

Die FDP im Kieler Landtag ist erleichtert über die von der Landesregierung beschlossenen Lockerungen für Kinobesuche.

Kiel | „Die Kinobranche gehört zu den durch die Corona-Krise am meisten gebeutelten Bereichen“, sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Mittwoch. „Wie alle Unternehmen, die Veranstaltungen ausrichten, leiden die Kinos besonders unter den hohen Auflagen, die ihnen zum Schutz der Menschen auferlegt werden mussten.“ Nun werde ihnen eine große Last von den Schul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.