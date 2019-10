Wohnungspolitik : FDP-Fraktion fordert «Wohnkosten-TÜV» für Hamburg

Gestiegene Baukosten für Wohnungen schlagen am Ende auf die Mieten durch. Doch warum ist Bauen gerade in Hamburg so teuer? Das liege auch an zu vielen Vorschriften für die Bauherren, meint die FDP-Fraktion und will einen «TÜV».

Avatar_shz von dpa

19. Oktober 2019, 08:30 Uhr

Angesichts gestiegener Mieten für Wohnungen und Häuser fordert die FDP-Fraktion vom rot-grünen Hamburger Senat eine Art «Wohnkosten-TÜV». Alle neuen Gesetze, Verordnungen und Normen für den Bausektor sollten daraufhin untersucht werden, welche Folgen sie auf die Wohnkosten haben. Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf Miet- und Nebenkosten sollten in der Beschlussdrucksache ausgewiesen werden, verlangte die Fraktion in einem von der Bürgerschaft zu beschließenden Antrag. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

In ihrem Antrag verweist die FDP-Fraktion auf höhere Mietbelastungen infolge gestiegener Bau- sowie Sanierungs- und Instandhaltungskosten. Aber auch die sogenannte zweite Miete sei für Haushalte belastend, indem beispielsweise Wasserversorgung und Müllentsorgung teurer geworden seien. Auch beim Fernwärmebezug befürchten die Liberalen steigende Kosten. «Augenfällig ist, dass gerade diese Positionen im Verantwortungsbereich des Senats liegen. Die Politik ist auch hier ein wesentlicher Kostentreiber.»

Experten gingen davon aus, «dass jeder siebte Euro, der beim Bau von Mehrfamilienhäusern ausgegeben wird, seine Ursache in Vorschriften von Bund, Ländern und Bezirken hat. Die Folgen davon müssen Mieter und Käufer durch höhere Kosten tragen», sagte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der Fraktion, Jens P. Meyer. Durch einen Wohnkosten-TÜV sollten «Preisbeschleuniger» zukünftig klar benannt werden. Seien Folgen zu groß, müssten Gesetze überarbeitet oder Auflagen geändert werden, forderte die Fraktion. Auch bestehende Regelungen sollten geprüft und die Ergebnisse hieraus der Bürgerschaft mitgeteilt werden. Außerdem soll der Senat die Bezirke anhalten, bei ihren Auflagen zu Baugenehmigungen diese sogenannte Wohnkostenfolgeschätzung vorzunehmen.