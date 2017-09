Wahlen : FDP-Chef Lindner glaubt nicht an «Jamaika» im Bund

vergrößern 1 von 1 Foto: Christophe Gateau 1 von 1

Gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl ist die schleswig-holsteinische FDP am Freitag mit dem Parteivorsitzenden Christian Lindner zuversichtlich in die heiße Phase des Wahlkampfes gestartet. Über 500 bestens gelaunte Anhänger kamen am Freitagabend zum Kieler Ostseekai, wo ansonsten Kreuzfahrtschiffe abgefertigt werden. Für ein «Jamaika»-Bündnis im Bund mit CDU und Grünen fehle ihm mittlerweile die Fantasie, sagte Lindner unter Hinweis auf Differenzen zu den Grünen in der Einwanderungs-, Energie- und Europapolitik. Da gebe es nur wenig Übereinstimmung.

«Ich bin diese moralische Überheblichkeit inzwischen leid, diese Besserwisserei», sagte Lindner im Blick auf die Grünen. Er war zuvor am Nachmittag in Hamburg aufgetreten und macht am Sonnabend in Lübeck weiter im Wahlkampf. Die FDP geht fest davon aus, dass sie nach vier Jahren Opposition wieder in den Bundestag kommen wird. Mit Lindner und dem Kieler FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki an der Spitze hatten die Liberalen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein mit den Wahlen im Mai nicht nur den Wiedereinzug in den Landtag geschafft, sondern auch die Rückkehr in die Regierung.

Lindner war wegen Verkehrsproblemen mit fünfzigminütiger Verspätung am Kieler Veranstaltungsort eingetroffen. FDP-Bundesvize Kubicki, der am 24. September auch in den Bundestag einziehen will, begrüßte ihn so: «Jetzt kommt der Shootingstar der Freien Demokratischen Partei nach mir, Christian Lindner».

Mit der FDP sei wieder zu rechnen, sagte der Parteichef. Er setzte sich für eine strategische Zuwanderungspolitik ein und forderte, zur Türkei alle Ampeln auf Rot zu stellen. Jeder Schritt auf Staatspräsident Erdogan zu wäre ein «Tritt in die Kniekehlen der demokratischen Opposition in der Türkei». Lindner kritisierte, gegenüber Russland sei Deutschland zugleich nicht konsequent und nicht dialogbereit.

Wer die FDP in einen Topf mit der AfD schmeiße, verharmlose die AfD, sagte Lindner außerdem. Mit seiner Forderung nach möglichst schneller Rückkehr aller Kriegsflüchtlinge in ihre Herkunftsländer hatte Lindner zuletzt für Wirbel gesorgt.

Die FDP wird sich zur Bundestagswahl am 24. September voraussichtlich einen harten Kampf mit Linken, AfD und Grünen um den dritten Platz nach Union und SPD liefern. Auf die Frage, ob sie Rang drei schaffe, sagte Lindner: «Das weiß ich nicht». Dies hänge von den Wählern ab. «Das Rennen ist ganz offen.»

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 21:24 Uhr