Kindergärten : FDP beklagt mangelnde Kontrolle privater Kitas

von dpa

12. November 2018, 06:36 Uhr

Die FDP wirft dem rot-grünen Senat vor, zu wenig zur Einhaltung des Betreuungsschlüssels in den privaten Hamburger Kitas zu tun. Schon von den etwa 180 städtischen Elbkinder-Kitas habe in den Jahren 2016 und 2017 nicht einmal jede dritte Einrichtung dauerhaft die vereinbarte Quote eingehalten, sagte der Familienexperte der Bürgerschaftsfraktion, Daniel Oetzel. Wie sich aus der Antwort des Senats auf seine Kleine Anfrage ergebe, lägen der Sozialbehörde solche Daten von den privaten Trägern aber gar nicht vor. «Der Senat hat offenbar nicht den Anspruch, den vereinbarten Betreuungsschlüssel vor Ort auch tatsächlich durchzusetzen.»