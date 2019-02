Fußball : FC St. Pauli will Wiedergutmachung

Der FC St. Pauli will die Gunst der Stunde nutzen und in der Tabelle der 2. Liga auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken. Nötig dazu wäre aber ein Sieg im Verfolgerduell über Union Berlin - es wäre der erste seit Oktober 2014.

von dpa

03. Februar 2019, 13:19 Uhr

Für den FC St. Pauli ist im Verfolger-Duell mit dem 1. FC Union Berlin gleich doppelte Wiedergutmachung angesagt. Für die unnötige 1:2-Jahresauftaktniederlage bei Darmstadt 98 und für die Minusserie von acht Spielen ohne Sieg gegen die «Eisernen» aus der Hauptstadt. «Wir haben in dieser Saison schon so manche Serie durchbrochen. Klar wird es ein Brett, aber wir dürfen uns nicht vom großen Ganzen abbringen lassen», sagte Torhüter Robin Himmelmann vor dem Spitzenspiel am Montag (20.30 Uhr) am ausverkauften Millerntor. Und meinte, die unverhoffte Chance zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu wahren.

Dien Ausgangslage ist klar: Gelingt den Kiezkickern der erste Erfolg über Union seit dem 4. Oktober 2014, würde der FC St. Pauli in der Tabelle mit dann 37 Punkten sogar auf Platz zwei hinter den Hamburger SV (40) vorrücken, da das Sonntags-Match des 1. FC Köln (36) bei Erzgebirge Aue abgesagt wurde. Union Berlin bliebe dann Vierter (34).

«Es geht darum, dass wir etwas gutzumachen haben. Wir müssen zeigen, dass wir etwas draufhaben», forderte Trainer Markus Kauczinski am Sonntag in Hamburg. «Man braucht einen guten Tag, um Union zu schlagen.» Die Berliner seien beim Heimsieg über Köln (2:0) «wie eine Spitzenmannschaft aufgetreten», befand der Coach. «In der Form vom Spiel in Darmstadt dürfen wir uns gegen Union nicht präsentieren».

Der 48-Jährige muss entscheiden, wer Dimitrios Diamantakos (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) ersetzen soll. Wahrscheinlich ist, dass Winterzugang Alexander Meier zum ersten Startelf-Einsatz kommt. Gleiches könnte mit Justin Hoogma passieren, den die Hanseaten nach dem Kreuzbandriss von Philippp Ziereis ebenfalls nachträglich verpflichtet haben. Der 20 Jahre alte Sohn von Ex-HSV-Profi Nico-Jan Hoogma könnte für Youngster Florian Carstens in der Abwehrzentrale zum Zuge kommen. Ob Jeremy Dudziak (Sprunggelenkverletzung) fit wird, konnte Kauczinski am Sonntag noch nicht abschätzen. «Das entscheiden wir am Spieltag.»

Auch die Berliner, deren Auswärtsbilanz (je 1 Sieg und Niederlage sowie 7 Unentschieden) für ein Spitzenteam überschaubar ist, können nicht in Bestbesetzung antreten. In Ken Reichel (Gelb-Rot-Sperre) und Christopher Trimmel (Gelbsperre) fehlen beide Außenverteidiger, zudem fällt Torjäger Sebastian Polter (Fußverletzung) aus. Für ihn wird Sebastian Andersson beginnen. Der Schwede ist mit sechs Treffern Unions Top-Torjäger und traf im Hinspiel (4:1) zweimal. Julian Ryerson und Christopher Lenz kommen für das gesperrte Duo ins Team. «Sie wissen, was auf sie zukommt: Geschwindigkeit. St. Pauli hat Spieler mit sehr viel Speed, die ihren Stärken im Eins gegen Eins haben», warnte Unions Trainer Urs Fischer seine Schützlinge.