Fußball : FC St. Pauli will seine Negativserie im Erzgebirge beenden

Der FC St.

Hamburg | Pauli will seine „schwarze Serie“ in der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Erzgebirge beenden. Ziel der Hanseaten ist am Samstag (13.00 Uhr/Sky) der erste Sieg bei den Auern seit dem 6. Dezember 2013. Die vergangenen fünf Gastspiele bei den Erzgebirglern endeten allesamt mit einer Niederlage. „Es gibt vielleicht Stadien, mit denen man schlechte Erinner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.